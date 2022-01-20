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Глава МИД Алжира принял нового спецпредставителя генсека ООН в Западной Сахаре

Весь мир
Глава МИД Алжира принял нового спецпредставителя генсека ООН в Западной Сахаре
flickr.com/UN Geneva  / 

Алжир, 20 января. АНДР привержена поддержке прекращения оккупации территорий Западной Сахары. Об этом заявил министр иностранных дел североафриканской республики Рамтан Ламамра во время переговоров со специальным посланником Генерального секретаря ООН в спорном регионе Стаффаном де Мистурой.

Политики встретились накануне в рамках первого турне итальянского дипломата по странам Магриба. Темой обсуждений стал статус сахарских земель, за которые на протяжении четырех десятилетий ведут борьбу Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО.

«Я вновь проинформировал о твердой и поддерживающей позиции нашей страны в отношении освобождения последней африканской колонии», — написал Рамтан Ламамра в Twitter.

Стаффан де Мистура в среду, 19 января, также встретился со специальным посланником АНДР в Западной Сахаре и странам Магриба Амаром Белани. Они рассмотрели ситуацию в регионе и пути разрешения кризиса.

Алжирский представитель в ходе обсуждений настоял на реализации трех аспектов: запуска прямых переговоров без предварительных условий между двумя сторонами в конфликте, то есть Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко, активизации Совместного плана урегулирования 1991 года, разработанного ООН и Организацией африканского единства, и исполнения неотъемлемого права сахарского народа на самоопределение.

Алжир стал последним местом назначения в рабочем турне Стаффана де Мистуры. ООНовский чиновник уже посетил Рабат, Нуакшот и территории Западной Сахары.

На прошлой неделе министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил о приверженности возобновлению политического процесса по спорному региону.  Он настаивает на проведении круглых столов в присутствии четырех сторон, включая Алжир.

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