Глава МИД Алжира принял нового спецпредставителя генсека ООН в Западной Сахаре

Алжир, 20 января. АНДР привержена поддержке прекращения оккупации территорий Западной Сахары. Об этом заявил министр иностранных дел североафриканской республики Рамтан Ламамра во время переговоров со специальным посланником Генерального секретаря ООН в спорном регионе Стаффаном де Мистурой.

Политики встретились накануне в рамках первого турне итальянского дипломата по странам Магриба. Темой обсуждений стал статус сахарских земель, за которые на протяжении четырех десятилетий ведут борьбу Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО.

«Я вновь проинформировал о твердой и поддерживающей позиции нашей страны в отношении освобождения последней африканской колонии», — написал Рамтан Ламамра в Twitter.

استقبلت الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، في ختام جولته التي قادته إلى طرفي النزاع، المغرب والجمهورية الصحراوية، وكذا الدولتين المجاورتين، موريتانيا والجزائر. جددت له موقف بلادنا الثابت والداعم لإنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية. pic.twitter.com/kFitF8op4w — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) January 19, 2022

Стаффан де Мистура в среду, 19 января, также встретился со специальным посланником АНДР в Западной Сахаре и странам Магриба Амаром Белани. Они рассмотрели ситуацию в регионе и пути разрешения кризиса.

Алжирский представитель в ходе обсуждений настоял на реализации трех аспектов: запуска прямых переговоров без предварительных условий между двумя сторонами в конфликте, то есть Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко, активизации Совместного плана урегулирования 1991 года, разработанного ООН и Организацией африканского единства, и исполнения неотъемлемого права сахарского народа на самоопределение.

Алжир стал последним местом назначения в рабочем турне Стаффана де Мистуры. ООНовский чиновник уже посетил Рабат, Нуакшот и территории Западной Сахары.

На прошлой неделе министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил о приверженности возобновлению политического процесса по спорному региону. Он настаивает на проведении круглых столов в присутствии четырех сторон, включая Алжир.