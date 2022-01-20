Мишустин поручил увеличить долю российских самолетов в парке перевозчиков до 30%

Москва, 20 января. Доля российских самолетов в парке крупнейших авиакомпаний страны за последующие девять лет должна быть увеличена минимум до 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ближайшее время Кабмин России выделит еще 2 млрд рублей на развитие отечественных региональных и дальнемагистральных самолетов, добавил премьер-министр на совещании о гражданской авиации.

«Наша цель — увеличить долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков страны как минимум до 30% за следующие девять лет», — сказал Мишустин.

Сегодня транспортная система в России представлена не только крупными компаниями, но и небольшими частными предприятиями. Они предоставляют услуги микротранспорта, занимая различные секторы рынка. Однако развитие новых инициатив сталкивается с проблемами, такими как нехватка пилотов.