«36 лет не тот возраст, когда можно сдаваться»: Джигурда поздравил с днем рождения Бузову

Телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер Ольга Бузова сегодня празднует свой 36-й день рождения. «Дорогую внученьку» в беседе с ФАН поздравил актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник отметил, что считает звезду шоу-бизнеса талантливой и прочит ей блестящие перспективы.

«Многие выступают с критикой Оленьки. Я остаюсь при своем мнении. Я вижу трудоспособность, волю, желание быть в обойме и делать то, что она делает. Я называю ее любя внученькой. Понимаю, что при тех же воле, темпе, трудоспособности Ольга имеет шанс стать суперзвездой на международном уровне», — сообщил актер.

Никита Джигурда также указал на самые яркие, на его взгляд, отличительные черты Ольги Бузовой.

«Есть эзотерическая внутренняя подоплека, которая включает гены родителей, карму рода. У нее колоссальное желание быть на виду, а это определенные психологические установки и синтез качеств, которые, несмотря на жесткость шоу-бизнеса, не останавливают Ольгу. Многие другие на ее месте не выдержали бы и сдались. Она умеет каким-то образом восстанавливаться и продолжать свое дело, несмотря на критику, на мой взгляд, тех, кто, пусть и не осознанно, ощущает некую зависть. Во многом критика в ее адрес поверхностна. Я помню ее лет 20 назад, вижу, какой прорыв она совершила. Это говорит о том, что у нее колоссальный потенциал», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«36 лет не тот возраст, когда можно сдаваться. На мой взгляд, у Ольги впереди колоссальные возможности. Желаю ни в коем случае не идти в политику. Независимости от социальных проектов, когда известным людям предлагают деньги за то, чтобы они лоббировали «центральную линию партии», — подытожил артист.

Ранее артистка Наталья Штурм через ФАН поздравила с юбилеем певицу Ирину Аллегрову. По словам собеседницы, она была удивлена, увидев рядом с именем артистки цифру 70.