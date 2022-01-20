Американский авианосец Harry S. Truman примет участие в полярных учениях Cold Response — 2022

Вашингтон, 20 января. Авианосец ВМС США Harry S. Truman будет принимать участие в крупнейших полярных маневрах НАТО Cold Response — 2022. Об этом сообщило постоянное американское представительство при военно-политическом блоке.

По имеющимся данным, также в учениях планируется задействовать около 35 тысяч военнослужащих из 28 стран Североатлантического альянса.

«Крупнейшие полярные учения США и НАТО Cold Response — 2022 с участием 35 тыс. военных из 28 государств и американского авианосца Harry S. Truman стартуют в марте этого года», — говорится в сообщении.

Ранее оперативное командование ВС Норвегии уведомило Россию о проведении в марте многонациональных учений стран НАТО. В отличие от США, норвежская сторона решила ознакомить командующего Северным флотом ВМФ РФ Александра Моисеева с предстоящими планами проведения маневров.