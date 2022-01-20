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Американский конгрессмен Бэнкс презентовал новый проект санкций против России

Политика
Американский конгрессмен Бэнкс презентовал новый проект санкций против России
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 20 января. Представитель Республиканской партии Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, говорится на сайте Конгресса США.

По данным американской газеты The Washington Post, в черный список попали высокопоставленные лица, министры и чиновники, бизнесмены и медиаперсоны. Также предусмотрены введение санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2», запрет на операции с российским долгом и другие ограничения.

«(Законопроект — Прим. ред.) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — отмечается на интернет-портале конгресса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном в случае введения санкций против президента РФ Владимира Путина. Автором соответствующего законопроекта об ограничительных мерах против российского лидера стал республиканец Марк Рубио.

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