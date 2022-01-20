Американский конгрессмен Бэнкс презентовал новый проект санкций против России

Вашингтон, 20 января. Представитель Республиканской партии Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, говорится на сайте Конгресса США.

По данным американской газеты The Washington Post, в черный список попали высокопоставленные лица, министры и чиновники, бизнесмены и медиаперсоны. Также предусмотрены введение санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2», запрет на операции с российским долгом и другие ограничения.

«(Законопроект — Прим. ред.) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — отмечается на интернет-портале конгресса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном в случае введения санкций против президента РФ Владимира Путина. Автором соответствующего законопроекта об ограничительных мерах против российского лидера стал республиканец Марк Рубио.