В России появился новый патриотический сайт

Москва, 20 января. У россиян и иностранных граждан появился доступ к новому современному военно-патриотическому сетевому изданию verumreactor.ru.

Создатели ресурса обозначают целью проекта популяризацию Вооруженных Сил Российской Федерации, а также сохранение исторической памяти о великом прошлом нашей страны и патриотическое воспитание молодого поколения. На сайте можно ознакомиться с материалами об отечественной и зарубежной военной истории, историческом опыте обеспечения национальной безопасности, истории развития военной науки и техники.

Для знакомства и приобщения к русской истории иностранных граждан предусмотрено ведение раздела на английском языке, а для привлечения молодежи на сайте реализовано использование современных приемов дата-журналистики в виде наглядной визуализации больших объемов числовых данных.

Сайт уже успел обрести свое лицо и своих читателей, которые отдают предпочтение новостям, рассказывающим о храбрости русского воина и силе русского оружия. Дальнейшее развитие военно-патриотического сетевого издания verumreactor.ru направлено на обеспечение как можно большего доступа к его материалам граждан России и других государств, а также на совершенствование использования инновационных приемов дата-журналистики для написания новостных и аналитических статей, что сделает контент сайта еще более уникальным.

Ранее ФАН сообщал о том, что медиахолдинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обновил сайт на yamal-media.ru. Теперь портал станет визитной карточкой АНО «Ямал-Медиа». Разработчики обновленного ресурса сделали его быстрым и удобным, отвечающим требованиям современного мультимедийного СМИ.