Тактические учения инженерно-саперных войск прошли в Ленинградской области

По легенде учений, солдаты провели инженерную разведку местности и обезвредили взрывчатку в водоеме на глубине около трех метров. В маневрах участвовали более 200 военных.

Задача бойцов ЗВО заключалась в организации переправы для тяжелой военной техники через замерзший водоем. Чтобы выполнить миссию, солдатам пришлось провести инженерную разведку местности и исследовать толщину ледового покрова. С помощью натренированных собак и миноискателей саперы подразделения обнаружили на дне водоема взрывоопасный предмет. Группа водолазов совершила погружение под лед и обезвредила угрозу. Успешно завершив задание, колонна из более чем 200 военнослужащих и 20 единиц техники переправилась по выбранному пути.

Тактические учения инженерно-саперных войск Западного военного округа прошли в преддверии Дня инженерных войск и Дня полного прорыва военной блокады Ленинграда.