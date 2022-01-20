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Тактические учения инженерно-саперных войск прошли в Ленинградской области

  /   Обновлено: 20 января 2022 16:32
Общество

По легенде учений, солдаты провели инженерную разведку местности и обезвредили взрывчатку в водоеме на глубине около трех метров. В маневрах участвовали более 200 военных.

Задача бойцов ЗВО заключалась в организации переправы для тяжелой военной техники через замерзший водоем. Чтобы выполнить миссию, солдатам пришлось провести инженерную разведку местности и исследовать толщину ледового покрова. С помощью натренированных собак и миноискателей саперы подразделения обнаружили на дне водоема взрывоопасный предмет. Группа водолазов совершила погружение под лед и обезвредила угрозу. Успешно завершив задание, колонна из более чем 200 военнослужащих и 20 единиц техники переправилась по выбранному пути.

Тактические учения инженерно-саперных войск Западного военного округа прошли в преддверии Дня инженерных войск и Дня полного прорыва военной блокады Ленинграда.

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