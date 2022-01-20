Песков не считает возможным комментировать проект депутатов Госдумы о признании ЛДНР

Москва, 20 января. Кремль не считает возможным комментировать обращение депутатов по признанию Луганской и Донецкой народных республик до голосования по проекту в Госдуме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, до завершения определенной процедуры администрация не может комментировать депутатскую инициативу.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин пока не информирован об этом письме.

Депутаты от КПРФ ранее подготовили проект обращения к президенту России с просьбой о признании ЛДНР. Песков сообщил, что в Кремле еще не ознакомились с инициативой.