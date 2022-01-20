Митрахович: Экономическая стратегия властей Молдавии не имеет перспектив

Власти Молдавии непоследовательны в своей внешней политике. Они неспособны решить основные экономические вопросы, от которых зависит существование государства. Кишинев должен либо полностью перестроить управление экономикой республики, либо пересмотреть свою стратегию отношений с Россией. Об этом ФАН рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Ранее европейская пресса сообщила, что компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой дать отсрочу платежа за поставляемое топливо или выделить краткосрочный кредит, поскольку Кишинев в очередной раз не может вовремя расплатиться с Москвой за поставки газа. В декабре закупочная цена для «Молдовагаза» была ниже, чем на европейских биржах, почти вдвое, но Молдавия не справляется со взятыми на себя обязательствами. По словам премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, российский концерн сообщил, что прекратит поставки, если не получит оплату 20 января.

Научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович уверен, причина того, что в Молдавии объявили о возможном введении чрезвычайного положения из-за нехватки топлива в стране, кроется в недостаточном качестве общегосударственного управления, осуществляемого молдавскими властями, и в неудовлетворительном экономическом руководстве.

«Кишинев не мог не знать, что близится зимний отопительный сезон. При этом ежемесячно молдаване возвращаются к одному и тому же разговору, сообщают о том, что не могут расплатиться, и просят очередную отсрочку. Правительство этой республики еще недавно говорило, что Молдавия смогла подписать с Россией контракт, который очень выгоден республике. При этом хвастало, что Москва не получила никаких политических уступок. Молдавское руководство позволяет себе антироссийские высказывания и пытается оказывать давление на Россию в угоду Западу. Оно выступает против появления где бы то ни было российских миротворцев и принимает участие в так называемой «Крымской платформе» в Киеве. Если Кишинев четко разделяет политику и торговлю, он должен понимать, что по обязательствам следует платить», — пояснил экономист.

Эксперт по вопросам энергетики заметил, что те страны, которые не хотят покупать газ у России, могут приобрести его у Румынии, Украины, Польши или США: он назвал это суверенным правом. Митрахович также напомнил, что Молдавия поддерживает линию международной политики Евросоюза, и допустил, что Кишинев может обратиться за финансовой поддержкой к Брюсселю. Аналитик также допустил, что международное сообщество, как и осенью прошлого года, может попытаться оказать давление на Россию, чтобы вынудить «Газпром» возобновить поставки газа, несмотря на неоплату со стороны Молдавии, но назвал подобную стратегию недолгосрочной.

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