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Митрахович: Экономическая стратегия властей Молдавии не имеет перспектив
Общество
Митрахович: Экономическая стратегия властей Молдавии не имеет перспектив
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Власти Молдавии непоследовательны в своей внешней политике. Они неспособны решить основные экономические вопросы, от которых зависит существование государства. Кишинев должен либо полностью перестроить управление экономикой республики, либо пересмотреть свою стратегию отношений с Россией. Об этом ФАН рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Ранее европейская пресса сообщила, что компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой дать отсрочу платежа за поставляемое топливо или выделить краткосрочный кредит, поскольку Кишинев в очередной раз не может вовремя расплатиться с Москвой за поставки газа. В декабре закупочная цена для «Молдовагаза» была ниже, чем на европейских биржах, почти вдвое, но Молдавия не справляется со взятыми на себя обязательствами. По словам премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, российский концерн сообщил, что прекратит поставки, если не получит оплату 20 января.

Научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович уверен, причина того, что в Молдавии объявили о возможном введении чрезвычайного положения из-за нехватки топлива в стране, кроется в недостаточном качестве общегосударственного управления, осуществляемого молдавскими властями, и в неудовлетворительном экономическом руководстве.

«Кишинев не мог не знать, что близится зимний отопительный сезон. При этом ежемесячно молдаване возвращаются к одному и тому же разговору, сообщают о том, что не могут расплатиться, и просят очередную отсрочку. Правительство этой республики еще недавно говорило, что Молдавия смогла подписать с Россией контракт, который очень выгоден республике. При этом хвастало, что Москва не получила никаких политических уступок. Молдавское руководство позволяет себе антироссийские высказывания и пытается оказывать давление на Россию в угоду Западу. Оно выступает против появления где бы то ни было российских миротворцев и принимает участие в так называемой «Крымской платформе» в Киеве. Если Кишинев четко разделяет политику и торговлю, он должен понимать, что по обязательствам следует платить», — пояснил экономист.

Эксперт по вопросам энергетики заметил, что те страны, которые не хотят покупать газ у России, могут приобрести его у Румынии, Украины, Польши или США: он назвал это суверенным правом. Митрахович также напомнил, что Молдавия поддерживает линию международной политики Евросоюза, и допустил, что Кишинев может обратиться за финансовой поддержкой к Брюсселю. Аналитик также допустил, что международное сообщество, как и осенью прошлого года, может попытаться оказать давление на Россию, чтобы вынудить «Газпром» возобновить поставки газа, несмотря на неоплату со стороны Молдавии, но назвал подобную стратегию недолгосрочной.

Ранее ФАН объяснил, почему Германия все-таки сертифицирует «Северный поток — 2». Журналисты немецкого журнала Der Spiegel признались своим читателям, что без газовых электростанций Германии не обойтись.

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