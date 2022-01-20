Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 16:03
16:02
Происшествия
Суд отменил меру пресечения американскому инвестору Калви
16:02
Весь мир
Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину
16:01
Армия
Депутат Картаполов назвал главную цель отправки британской военной техники на Украину
15:58
Происшествия
Экс-замглавы СК по Хакасии задержали при получении взятки в 450 тыс. рублей
15:56
Происшествия
Жительницу Пакистана повесят за рассылку богохульных карикатур в социальных сетях
15:55
Общество
Якутский депутат Федот Тумусов признался, что его часто путают с китайцем
15:53
Весь мир
Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале
15:52
Общество
Иммунолог Костинов заявил о высоких рисках заражения омикрон-штаммом на улице
15:50
Шоу-бизнес
«Хочется быть уверенным в родстве»: найденный тайный сын Абдулова готов сдать ДНК-тест
15:49
Происшествия
В Талдоме прокуратура начала проверку по факту обнаружения трупов кошек в частном доме
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты

  /   Обновлено: 20 января 2022 15:40
Экономика
Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты
pixabay.com

Москва, 20 января. Центральный банк Российской Федерации выступил с инициативой полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинга на территории страны.

ЦБ России также предлагает ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей. В банке считают необходимым разработать механизмы блокировки операций, направленных на продажу или покупку цифровых активов за обычную валюту.

В прошлом году капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Многие альткоины значительно подорожали. Цена токена CEEK VR выросла на 32 550%. В ноябре криптовалюта достигала максимальной цены в 1,19 доллара.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты
запрет центробанк криптовалюта
Комментировать