Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты

Москва, 20 января. Центральный банк Российской Федерации выступил с инициативой полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинга на территории страны.

ЦБ России также предлагает ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей. В банке считают необходимым разработать механизмы блокировки операций, направленных на продажу или покупку цифровых активов за обычную валюту.

В прошлом году капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Многие альткоины значительно подорожали. Цена токена CEEK VR выросла на 32 550%. В ноябре криптовалюта достигала максимальной цены в 1,19 доллара.