Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 16:03
16:02
Происшествия
Суд отменил меру пресечения американскому инвестору Калви
16:02
Весь мир
Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину
16:01
Армия
Депутат Картаполов назвал главную цель отправки британской военной техники на Украину
15:58
Происшествия
Экс-замглавы СК по Хакасии задержали при получении взятки в 450 тыс. рублей
15:56
Происшествия
Жительницу Пакистана повесят за рассылку богохульных карикатур в социальных сетях
15:55
Общество
Якутский депутат Федот Тумусов признался, что его часто путают с китайцем
15:53
Весь мир
Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале
15:52
Общество
Иммунолог Костинов заявил о высоких рисках заражения омикрон-штаммом на улице
15:50
Шоу-бизнес
«Хочется быть уверенным в родстве»: найденный тайный сын Абдулова готов сдать ДНК-тест
15:49
Происшествия
В Талдоме прокуратура начала проверку по факту обнаружения трупов кошек в частном доме
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат ГД Белик указал Байдену на противоречивость его заявлений по России и Украине

Политика
Депутат ГД Белик указал Байдену на противоречивость его заявлений по России и Украине
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Москва, 20 января. Президент США Джо Байден противоречит сам себе, обещая России «катастрофу» и заявляя о нежелании нагнетать напряженность. На это указал депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик.

По словам Белика, Белый дом намеренно дестабилизирует ситуацию вокруг Украины, поэтому его слова о нежелании втягивать НАТО в конфликт едва ли соответствуют действительности. Подобные заявления не укладываются в фактическую картину, которая сложилась на Украине на сегодняшний день, уверен законодатель.

«Тезисы Джо Байдена противоречат сами себе. Он "опасается" втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России "катастрофу"… Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность нас уже давно не удивляет», — считает Дмитрий Белик.

Поведение Байдена на пресс-конференции, где он резко высказался в адрес России, вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи сети призвали американского лидера «не тыкать в медведя».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат ГД Белик указал Байдену на противоречивость его заявлений по России и Украине
украина россия сша нато госдума байден дмитрий белик
Комментировать