Депутат ГД Белик указал Байдену на противоречивость его заявлений по России и Украине

Москва, 20 января. Президент США Джо Байден противоречит сам себе, обещая России «катастрофу» и заявляя о нежелании нагнетать напряженность. На это указал депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик.

По словам Белика, Белый дом намеренно дестабилизирует ситуацию вокруг Украины, поэтому его слова о нежелании втягивать НАТО в конфликт едва ли соответствуют действительности. Подобные заявления не укладываются в фактическую картину, которая сложилась на Украине на сегодняшний день, уверен законодатель.

«Тезисы Джо Байдена противоречат сами себе. Он "опасается" втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России "катастрофу"… Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность нас уже давно не удивляет», — считает Дмитрий Белик.

Поведение Байдена на пресс-конференции, где он резко высказался в адрес России, вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи сети призвали американского лидера «не тыкать в медведя».