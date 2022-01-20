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Мечтающая стать мамой актриса Макеева на Крещение окунулась в прорубь

Шоу-бизнес
Мечтающая стать мамой актриса Макеева на Крещение окунулась в прорубь
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 20 января. Семейную жизнь 40-летней актрисы Анастасии Макеевой вряд ли можно назвать вполне счастливой. Знаменитость ранее побывала в трех браках и в мае прошлого года вышла замуж в четвертый раз, однако наследниками до сих пор не обзавелась. Ради появления на свет малыша она даже искупалась на Крещение в проруби.

Артистка вместе с супругом, предпринимателем Романом Мальковым в настоящий момент коротает дни в пансионате, расположенном в непосредственной близости от реки Волги. Там звездная чета надеется поправить пошатнувшуюся нервную систему после множества связанных с их отношениями скандалов.

В крещенский день актриса не упустила возможности окунуться в прорубь. Она искренне убеждена, что православная традиция должна ей помочь в исполнении многолетней мечты — стать матерью. Видео с омовений в речной ледяной воде звезда разместила на своей странице в Instagram.

Мечтающая стать мамой актриса Макеева на Крещение окунулась в прорубь
Prt Scr instagram.com / @makeevan

«Святой день, когда можно смыть с себя все, что тебя беспокоит… В этот святой день все невзгоды пусть уйдут и очистится ваша душа и тело», — написала в посте артистка.

Макеева пытается забеременеть уже долгий период времени. Она даже прибегала к процедурам ЭКО, но они оказались безрезультатными. При этом актриса не опускает руки и продолжает верить в чудо.

Муж знаменитости Роман Мальков также надеется на счастливую семейную жизнь в окружении дорогой жены и детей. Самой Макеевой предприниматель каждый день не устает признаваться в любви.

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крещение прорубь макеева
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