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Звездный хирург Хайдаров: пластика мотивирует людей вести здоровый образ жизни

Шоу-бизнес
Звездный хирург Хайдаров: пластика мотивирует людей вести здоровый образ жизни
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 20 января. Пластическая операция не расслабляет человека, а, наоборот, становится мотивацией, чтобы поддерживать свою форму, заявил хирург Тимур Хайдаров.

Врач всегда объясняет своим пациентам, что у них есть два пути: жить в прежнем режиме или придерживаться здорового образа жизни. В первом случае люди через какое-то время снова вернутся к хирургу, а во втором — закрепят полученный результат, пояснил Хайдаров.

«Для многих это большой мотивационный шаг. Во-первых, человек смотрит на себя в зеркало и начинает сам себе нравиться. Он начинает ходить в спортзал», — поделился хирург в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Если раньше человек стеснялся заниматься фитнесом рядом с «идеальными» инструкторами и «фитоняшками», то после пластики чувствует себя на уровне с другими. Спорт становится частью жизни, а прокачка тела приносит удовольствие, подытожил Хайдаров.

Ранее хирург прокомментировал абдоминопластику, которую перенес блогер Давид Манукян. По его словам, у бывшего избранника Ольги Бузовой жировая ткань на животе превратилась в рубцовую, исправить это могло только хирургическое вмешательство.

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Хирург пластика хайдаров
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