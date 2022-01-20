Звездный хирург Хайдаров: пластика мотивирует людей вести здоровый образ жизни

Москва, 20 января. Пластическая операция не расслабляет человека, а, наоборот, становится мотивацией, чтобы поддерживать свою форму, заявил хирург Тимур Хайдаров.

Врач всегда объясняет своим пациентам, что у них есть два пути: жить в прежнем режиме или придерживаться здорового образа жизни. В первом случае люди через какое-то время снова вернутся к хирургу, а во втором — закрепят полученный результат, пояснил Хайдаров.

«Для многих это большой мотивационный шаг. Во-первых, человек смотрит на себя в зеркало и начинает сам себе нравиться. Он начинает ходить в спортзал», — поделился хирург в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Если раньше человек стеснялся заниматься фитнесом рядом с «идеальными» инструкторами и «фитоняшками», то после пластики чувствует себя на уровне с другими. Спорт становится частью жизни, а прокачка тела приносит удовольствие, подытожил Хайдаров.

Ранее хирург прокомментировал абдоминопластику, которую перенес блогер Давид Манукян. По его словам, у бывшего избранника Ольги Бузовой жировая ткань на животе превратилась в рубцовую, исправить это могло только хирургическое вмешательство.