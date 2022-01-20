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Глава МИД Украины Кулеба показал госсекретарю США карту страны с Крымом и Таганрогом

Политика
Глава МИД Украины Кулеба показал госсекретарю США карту страны с Крымом и Таганрогом
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 20 января. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал своему коллеге карту страны с «присоединенными» российскими регионами, сообщили местные СМИ.

До этого американский дипломат обнародовал пост в Twitter, который был посвящен переговорам с украинским министром.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США», — написал Блинкен.

На одной из фотографий под записью была изображена карта Украины, на которой в составе страны были показаны Крым, Краснодарский край и Таганрог.

Энтони Блинкен ранее выразил надежду на урегулирование ситуации вокруг Украины после диалога с Россией.

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Все новости / Политика / Глава МИД Украины Кулеба показал госсекретарю США карту страны с Крымом и Таганрогом
украина Киев карта блинкен кулеба
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