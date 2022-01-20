Минобороны РФ: госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подходят к концу

Москва, 20 января. Серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон» на вооружение ВС РФ начнутся уже в этом году, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он рассказал, что также продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения. В конце прошлого года военнослужащие РВСН получили новейшие образцы военной техники и оружия, в том числе ракеты «Ярс» и «Авангард».

«Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования "Циркон" завершает государственные испытания, серийные поставки изделий начнутся в 2022 году», — уточнил Криворучко.

Госкомиссия прежде уже рекомендовала принять гиперзвуковую ракету «Циркон» на вооружение ВМФ РФ. Осенью прошлого года оружие доказало свою эффективность во время испытаний.

Ранее «Царьград» сообщал, что гиперзвуковая ракета США во время испытаний оказалась практически в два раза медленнее, чем российский «Циркон».