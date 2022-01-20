Блогеры опубликовали рецепт популярного в СССР салата «Чайка» с сыром и горошком

Москва, 20 января. Застолье в советские годы многим запомнилось обилием салатов, рецепты многих из них утеряны или забыты. Популярный в СССР салат «Чайка» воспроизвели блогеры.

Авторы кулинарного блога в социальной сети Instagram нашли рецепт блюда, которое по вкусу может затмить оливье и селедку под шубой. Ингредиенты в салате доступны по наличию в магазинах и по цене, отмечают кулинары.

«Ничего особенно мудрить не надо. Но гостей удивить можно», — сопроводили блогеры комментарием пост с рецептом «Чайки».

pixabay.com /

В состав салата входят яйца, сыр, консервированный зеленый горошек и зелень. Сваренные яйца нужно нарезать кубиками, как и сыр. Можно взять плавленый или твердый, от него будет зависеть вкус салата. К ингредиентам следует добавить горошек, укроп, петрушку, заправить блюдо майонезом и тщательно перемешать. Салат «Чайка» готов к подаче. Экспериментируя с сортами сыра, можно менять вкусовые оттенки блюда.

Российские космонавты в преддверии новогоднего праздника собственноручно приготовили селедку под шубой. Готовка в невесомости им далась непросто, но желание побаловать себя любимым с детства блюдом взяло свое, и селедка под шубой все-таки оказалась на новогоднем столе.