Ученые Аризонского университета объяснили Великое окисление Земли

Темпе, 20 января. Атмосфера Земли подверглась так называемому Великому событию окисления (GOE) или кислородной катастрофе около 2,4 млрд лет назад. Объяснение этому нашли ученые из Аризонского государственного университета.

До наступления этого события на Земле было гораздо меньше молекулярного кислорода, после чего его количество начало расти. Свой вклад в это могло внести выветривание горных пород, считают исследователи. Молекулярный кислород потребляется организмами при окислении серы, железа, углерода и других элементов, сообщает Nature Communications.

Потребление кислорода могло быть более быстрым, чем его производство, поэтому элемент не мог накапливаться в атмосфере. Ученые реконструировали глобальное производство водорода и скорость потребления кислорода на ранней Земле. Оказалось, что выветривание ультраосновных пород могло способствовать наступлению кислородной катастрофы, пишет Planet Today.

На формирование древних гор Земли повлияло изобилие одноклеточных морских организмов, выяснили геологи Джон Парнелл и Коннор Бролли из Абердинского университета в Великобритании.