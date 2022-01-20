Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 16:03
16:02
Происшествия
Суд отменил меру пресечения американскому инвестору Калви
16:02
Весь мир
Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину
16:01
Армия
Депутат Картаполов назвал главную цель отправки британской военной техники на Украину
15:58
Происшествия
Экс-замглавы СК по Хакасии задержали при получении взятки в 450 тыс. рублей
15:56
Происшествия
Жительницу Пакистана повесят за рассылку богохульных карикатур в социальных сетях
15:55
Общество
Якутский депутат Федот Тумусов признался, что его часто путают с китайцем
15:53
Весь мир
Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале
15:52
Общество
Иммунолог Костинов заявил о высоких рисках заражения омикрон-штаммом на улице
15:50
Шоу-бизнес
«Хочется быть уверенным в родстве»: найденный тайный сын Абдулова готов сдать ДНК-тест
15:49
Происшествия
В Талдоме прокуратура начала проверку по факту обнаружения трупов кошек в частном доме
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые Аризонского университета объяснили Великое окисление Земли

Наука
Ученые Аризонского университета объяснили Великое окисление Земли
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Темпе, 20 января. Атмосфера Земли подверглась так называемому Великому событию окисления (GOE) или кислородной катастрофе около 2,4 млрд лет назад. Объяснение этому нашли ученые из Аризонского государственного университета.

До наступления этого события на Земле было гораздо меньше молекулярного кислорода, после чего его количество начало расти. Свой вклад в это могло внести выветривание горных пород, считают исследователи. Молекулярный кислород потребляется организмами при окислении серы, железа, углерода и других элементов, сообщает Nature Communications.

Потребление кислорода могло быть более быстрым, чем его производство, поэтому элемент не мог накапливаться в атмосфере. Ученые реконструировали глобальное производство водорода и скорость потребления кислорода на ранней Земле. Оказалось, что выветривание ультраосновных пород могло способствовать наступлению кислородной катастрофы, пишет Planet Today.

На формирование древних гор Земли повлияло изобилие одноклеточных морских организмов, выяснили геологи Джон Парнелл и Коннор Бролли из Абердинского университета в Великобритании.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Ученые Аризонского университета объяснили Великое окисление Земли
земля кислород горные породы
Комментировать