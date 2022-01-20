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О чем президент Ирана говорил на заседании Госдумы РФ

Весь мир
О чем президент Ирана говорил на заседании Госдумы РФ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Президент Ирана Эбрахим Раиси впервые посетил пленарное заседание Государственной Думы РФ. Лидер Исламской Республики выступил перед российскими законодателями и рассказал о своих взглядах на развитие отношений между Москвой и Тегераном, борьбу с терроризмом и другие актуальные мировые процессы.

«Сегодня, к счастью, есть очень хорошие, ясные перспективы для развития двусторонних связей на межрегиональном и международном уровнях», — сказал он.

Ближневосточный политик отметил, что укрепление ирано-российских отношений в различных форматах приведет к новому шагу в экономическом развитии обеих стран, а также поможет миру и безопасности региона в целом. По его словам, Тегеран настроен отладить контакт со всеми государствами.

«Цель этого взаимодействия заключается в реализации общих интересов народов, а также в формировании глобального цивилизованного общества. Такое сотрудничество возможно только через реализацию и приверженность справедливости, нравственности и духовности», — отметил иранский президент.

При этом Эбрахим Раиси высказал мнение о том, что именно оторванность политики от духовности и нравственности является корнем таких проблем как насилие, терроризм, распад института семьи, распространение наркотиков и т.д.

Борьба с радикализмом и взаимодействие с НАТО

При этом иранский президент поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за сотрудничество. Он указал на то, что координация усилий двух государств в борьбе с терроризмом уже продемонстрировала положительные результаты в Сирии, а также отметил, что в дальнейшем путь партнерства позволит эффективно развивать двусторонние отношения в других сферах.

Тем не менее Раиси убежден, что война с радикальными силами является только частью еще более глобального процесса — борьбы с экспансией и доминированием. В этом контексте он указал на то, что «стратегия господства» и максимального давления, избранная США, потерпела поражение и привела к ослаблению позиций Вашингтона. То же самое касается и других его западных союзников.

«НАТО занимается проникновением в географические пространства разных стран под различными предлогами и прикрытиями. Распространение западной модели и противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народа, культуре и традициям — это как раз входит в повестку дня Альянса», — уверен Раиси.

На фоне этого лидер Исламской Республики считает необходимым объединить усилия для взаимной защиты интересов и предотвращения проникновения «третьих элементов» в дела двух стран.

Вернуть ядерную сделку

Также президент ближневосточной страны высказался и на актуальную тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Сейчас в Вене все еще продолжаются ирано-американские переговоры об ограничении ядерной программы Тегерана взамен на отказ от западных санкций, а Россия является одной из стран-посредников в этой дипломатической работе.

Эбрахим Раиси выразил готовность его администрации к возрождению договоренностей, прерванных экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в 2018 году. Глава Ирана отметил, что в оборонной стратегии его страны не предусматривается создание ядерного оружия. Тем не менее ключевым условием для достижения дипломатического результата Тегеран все так же считает первоочередное устранение антииранских санкций.

Участие Раиси во встрече с российскими законодателями вошло в программу его первого визита в Москву после вступления в должность лидера Исламской Республики. Незадолго до выступления в Госдуме он лично встретился с ее председателем Вячеславом Володиным, а накануне провел большие переговоры с президентом Владимиром Путиным.

О чем президент Ирана говорил на заседании Госдумы РФ
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / О чем президент Ирана говорил на заседании Госдумы РФ
россия госдума иран эбрахим раиси
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