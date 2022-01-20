Актер Харди Крюгер скончался в США

Вашингтон, 20 января. Актер Харди Крюгер ушел из жизни в 92 года. Похороны артиста пройдут в Калифорнии.

Как пишет The Hollywood Reporter, Харди Крюгер играл с Джоном Уэйном в фильме «Хатари!», также у него были роли в картинпх «Мост слишком далеко» и «Барри Линдон».

Харди Крюгер родился в 1928 году в Берлине.В возрасте 16 лет его призвали в гитлеровскую армию. Спустя какое-то время он попал в американский плен.

Ранее стало известно о смерти барабанщика и контрабасиста проекта Marty & Elayne Марти Робертса. Музыкант скончался на 90-м году жизни.