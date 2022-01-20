Жителю Хакасии предложили лечиться мертвой водой

Абакан, 20 января. В минздраве Хакасии прокомментировали сигнал о странных методах лечения одного из сотрудников Черногорской больницы.

Накануне в Центр развития общественного контроля Хакасии обратился местный житель, который сообщил, что врач черногорской поликлиники выписывает ему странные нестандартные рецепты исключительно из области народных средств, сообщает «Хакасия». Среди лекарственных «препаратов» у врача фигурируют мертвая вода, кабачковые оладьи, борщ и магнитотерапия на крышечке.

Данным случаем заинтересовались в минздраве Хакасии, изучив вопрос, там подтвердили, что подобный факт действительно был зафиксирован в медучреждении. С врачом пообещали провести разъяснительную беседу, а пациентам порекомендовали по всем возникающим вопросам напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы.

Ранее ФАН сообщал о призыве Общероссийского народного фронта (ОНФ) к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко запретить медикам выписывать пациентам рецепты для лечения биологически активными добавками (БАД). Около трети покупателей БАДов не знают о том, что эффективность этих средств до сих пор научно не доказана.