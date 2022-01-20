Центробанк РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на 21 января

Москва, 20 января. Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на пятницу, 21 января.

Согласно информации на портале Центробанка, официальный курс американской валюты потерял 42,89 копейки и составил в 76,44 рубля. Евро снижен на 31,03 копейки относительно показателя предыдущего дня и установлен на уровне 86,82 рубля.

Курс доллара находился на уровне 76,22 рубля в начале торговой сессии 20 января. Это на 4,25 копейки больше, чем на закрытии вчерашних торгов. Евро на старте торгов остался на отметке в 86,45 рубля за валютную единицу.

Снижение спроса на доллар будет способствовать укреплению отечественной валюты, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Также значительно поддержать рубль поможет уменьшение геополитической премии в ценах российских активов.