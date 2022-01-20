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Источник ФАН опроверг госпитализацию худрука «Современника» с COVID-19

  /   Обновлено: 20 января 2022 15:44
Общество
Источник ФАН опроверг госпитализацию худрука «Современника» с COVID-19
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 20 января. Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков не был госпитализирован в одну из столичных больниц с коронавирусом, он находится дома, заявил источник ФАН.

Ряд СМИ сообщили ранее, что 61-летний Рыжаков был госпитализирован. По данным журналистов, у него поднялась температура, а тест на COVID-19 был положительным.

Однако источник в «Современнике» опроверг эту информацию. Собеседник ФАН заявил, что у Рыжакова ОРВИ, сейчас он на больничном дома. Заслуженный деятель искусств РФ возглавил один из лучших театров Москвы в январе 2020 года после смерти Галины Волчек.

Ранее сообщалось, что Театр имени Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, могут оштрафовать на 500 тысяч рублей из-за нарушения масочного режима.

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болезнь современник рыжаков
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