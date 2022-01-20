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Шойгу: российские войска в 2021 году получили более пяти тысяч образцов оружия и техники

Армия
Шойгу: российские войска в 2021 году получили более пяти тысяч образцов оружия и техники
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 января. Вооруженные силы России в прошлом году получили свыше пяти тысяч новых и модернизированных единиц вооружения и техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства подвел итоги 2021 года во время выступления на открытии единого дня приемки военной продукции. По его словам, в минувшем году российские войска получили 45 комплексов с дронами, 77 самолетов и 29 винтокрылых машин.

«Четыре модернизированных ракетоносца Ту-95МС, три береговых ракетных комплекса "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь"», — перечислил Шойгу.

Также ВС РФ были усилены 900 боевыми бронированными машинами. На вооружение ВМФ РФ поступили три новейших субмарины, атомный подводный крейсер «Князь Олег», четыре корабля, 19 судов обеспечения и десять катеров, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что первую бригаду модернизированных зенитных комплексов «Бук-М3» развернули в Южном военном округе.

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