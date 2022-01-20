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Экономист Хазин сравнил угрозы Байдена лишить Россию доллара с поведением хулиганов из подворотни
Экономика
Экономист Хазин сравнил угрозы Байдена лишить Россию доллара с поведением хулиганов из подворотни
Федеральное агентство новостей  / 

Экономист и политолог Михаил Хазин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что при эскалации ситуации вокруг Украины российские банки могут потерять возможность проводить операции с американским долларом.

«Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — приводит РИА Новости слова Байдена на пресс-конференции по поводу якобы имеющихся у России планов «атаковать Украину».

На просьбу ФАН прокомментировать, чем России может грозить «отлучение» от доллара, Михаил Хазин отослал к утренней программе «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», в которой экономист сделал ряд ярких заявлений на эту тему. В ходе программы журналист Владимир Соловьев назвал угрозы Байдена лишить Россию доллара «санкциями из ада», а Михаил Хазин в ответ привел пример из детства.

«Помнишь, когда тебе было лет 14-15, ты идешь по улице, а из подворотни выходят, скажем так, сомнительные молодые люди?» — напомнил экономист собеседнику.

«С которыми мама советовала не дружить», — ответил Соловьев.

«Так вот, эти молодые люди четко делились на две группы, — продолжил Хазин. — Первая готова была применять «методы», за которые они сами могли пострадать, а другая только, как говорится, пужала. Так вот, у меня такое ощущение, что сейчас мы имеем дело со вторым случаем — «только пужают».

Экономист Хазин сравнил угрозы Байдена лишить Россию доллара с поведением хулиганов из подворотни
Федеральное агентство новостей /

По словам Хазина, есть страны, которые прекрасно справляются без доллара — в том числе Иран, Индия и Китай.

«А это миллиарды человек», — напомнил аналитик.

Продолжая параллель с «наездом» хулиганов из подворотни, экономист отметил, что такого рода угрозы, которые позволил себе президент США, как правило, скорее ритуальная игра, чем готовность к реальной драке. По словам Хазина, экономика самих США сейчас находится в сложной ситуации, и потрясения, которые могут возникнуть в случае «отлучения» России от доллара, могут оказаться для Америки катастрофическими. По мнению аналитика, нельзя исключить, что в этом случае произойдет распад мировой долларовой системы.

«Можно ли сказать, что, несмотря на дикую начальную боль, для России отказ от доллара будет серьезным шагом к суверенизации нашей экономической системы?» — спросил собеседника Соловьев.

«Конечно, — ответил Хазин. — Но я все равно не верю, что американцы это сделают. Это просто очень сложно технически. Думаю, все эти пафосные слова, что мы, мол, «отключим вас от доллара», если не блеф, но серьезное преувеличение».

По словам Хазина, возможно, резкие заявления Байдена — это своего рода «подготовка» к промежуточным выборам в Палату представителей США, которые состоятся 8 ноября 2022 года.

«У меня ощущение, что ноябрьские выборы очень сильно там все изменят, — полагает аналитик. — Нынешние конгрессмены держатся на бешеной русофобии, но те, кто, скорее всего, придут после выборов, пройдут в конгресс на волне, мол, «давайте спасать американскую экономику». А для этого надо дружить, и не только с Россией. Американцы очень большие прагматики. Поэтому я жду, что по итогам года риторика в США по отношению к России сильно изменится».

Экономист Хазин сравнил угрозы Байдена лишить Россию доллара с поведением хулиганов из подворотни
wikimedia.org / Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

По словам Хазина, Байден сейчас держится на антироссийском дискурсе, но это ненадолго, поскольку у американской экономики кончается запас прочности.

«На мой взгляд, США сейчас ведут [экономическую] политику [последнего лидера СССР Михаила] Горбачева — политику ничего не делать. Как Горбачев, который с 1987 года просто смотрел, как все разрушается, и ничего не предпринимал. С США — то же самое, и это им дорого обойдется», — предрек Михаил Хазин.

«Что интересно, нам их не жалко», — ответил Владимир Соловьев.

Во время пресс-конференции Джо Байден признал, что Соединенные Штаты и страны Европы понесут значительный ущерб в случае введения серьезных экономических санкций против России, однако, по версии американского президента, последствия для Москвы будут более заметными.

Напомним, Россия неоднократно на различных международных площадках отвергала все обвинения в намерении «вторгнуться» на Украину.

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сша владимир соловьев доллар михаил хазин
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