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Омские школьники собирают деньги на покупку протеза оставшемуся без ноги однокласснику
Общество
Омские школьники собирают деньги на покупку протеза оставшемуся без ноги однокласснику
nwttc.ru  /  Северо-Западный центр трансфера технологий

Омск, 20 января. Учащиеся 11 класса омской школы № 135 имени Дмитриева не бросили в беде своего одноклассника. Юноша потерял ногу в результате ДТП.

Одиннадцатиклассники из школы № 135 имени Дмитриева продолжают сбор средств на приобретение протеза для своего товарища по учебе, которого месяц назад у КДЦ «Кристалл» сбила легковушка, сообщает «Омск-Информ».

Пострадавший получил настолько серьезные травмы, что в 17 лет стал инвалидом, ему пришлось ампутировать ногу. Одноклассники начали скидываться на покупку протеза и призвали всех неравнодушных омичей последовать их примеру.

Ранее ФАН сообщал о поручении президента России Владимира Путина расширить госпрограмму поддержки инвалидов по оснащению их современными протезами. Одним из шагов в этом направлении должно стать создание первого центра по созданию эндопротезов в Волгограде.

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