Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля

Вашингтон, 20 января. Представители США и Европейского союза готовят встречу в Вашингтоне, которая назначена на 7 февраля. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники издание Politico.

По данным журналистов, официальный Брюссель будет представлять главы европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокоммисар по вопросам энергетической политики Кадри Симпсон. От американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Энтони Блинкен и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

«Должностные лица США и ЕС рассматривают 7 февраля в качестве даты проведения совета США — ЕС в Вашингтоне», — отмечают авторы Politico.

Перед встречей США — ЕС американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет переговоры в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоится 21 января.