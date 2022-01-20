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Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля

Политика
Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 20 января. Представители США и Европейского союза готовят встречу в Вашингтоне, которая назначена на 7 февраля. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники издание Politico.

По данным журналистов, официальный Брюссель будет представлять главы европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокоммисар по вопросам энергетической политики Кадри Симпсон. От американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Энтони Блинкен и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

«Должностные лица США и ЕС рассматривают 7 февраля в качестве даты проведения совета США — ЕС в Вашингтоне», — отмечают авторы Politico.

Перед встречей США — ЕС американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет переговоры в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоится 21 января.

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