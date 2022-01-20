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Директора турфирмы будут судить за гибель туриста
Происшествия
Директора турфирмы будут судить за гибель туриста
Prt Scr youtube.com  /  @ True Adventures

Владивосток, 20 января. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы ООО «Реальная Камчатка». Руководителя компании обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, передает ИА PrimaMedia.

При организации экскурсии к водопаду Вилючинский директор турагентства не полностью проинструктировала туристов, а также не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником. В результате экскурсанты подошли вплотную к водопаду, где с его верхней части на них обрушилась ледяная масса. Один из туристов погиб, второму причинен легкий вред здоровью.

Для обеспечения исковых требований пострадавшей стороны на имущество обвиняемой общей суммой 5,3 млн рублей наложен арест. Дело будет рассматриваться в Елизовском районном суде Камчатского края.

Ранее ФАН рассказывал о гибели семьи из трех человек в результате схода лавины. По этому делу осуждены будут семь представителей администрации Норильска.

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