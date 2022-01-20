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Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке

Шоу-бизнес
Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке
instagram.com  /  @slavamarlow

Москва, 20 января. Продюсер, автор песен и битмейкер Артем Готлиб, более известный под псевдонимом Слава Марлоу, показал подписчикам в Instagram свои зимние ботинки на каблуках.

Исполнитель хита «Ты горишь как огонь» приобрел ботильоны Grilled от бренда Rick Owens. Обувь обошлась Марлоу в 134 тысячи рублей. Музыкант похвастался покупкой в соцсетях. Свое желание носить ботинки на каблуке он объяснил большими амбициями.

«Не шутим», — добавил артист.

Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке
Prt Scr instagram.com / @slavamarlow

Марлоу родом из Новосибирска, он начинал свою карьеру в качестве битмейкера Моргенштерна. В 2020-м артист стал записывать собственные песни. Его композиции отличаются простой лирикой и мощным битом.

Певец неоднократно признавался, что влюблен в современные модные тренды. Он поддерживает всех, кто придерживается стандартов красоты и готов лечь под нож пластического хирурга. Сам Марлоу даже сделал операцию по пересадке волос ради пышной шевелюры. Весь процесс он выкладывать в соцсетях.

Ранее хирург Тимур Хайдаров объяснил, почему блогер Давид Манукян согласился на абдоминопластику. Оказалось, что экс-избранник Ольги Бузовой не смог сам накачать кубики на прессе.

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