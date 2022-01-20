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Звездный хирург Хайдаров рассказал о пластической операции Ирины Дубцовой

  /   Обновлено: 20 января 2022 14:18
Шоу-бизнес
Звездный хирург Хайдаров рассказал о пластической операции Ирины Дубцовой
wikipedia.org  /  Djoz23 / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 января. Знаменитый пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о грядущей пластической операции исполнительницы Ирины Дубцовой.

Хайдаров обратил внимание, что многие пациенты, которые когда-то ложились под нож хирурга, возвращаются. По его словам, это «нормальная история».

В качестве примера он привел ситуацию с Ириной Дубцовой. Бывшая участница «Фабрики звезд» заметно похудела, стала активно заниматься спортом и наладила отношения с питанием. В этом, по словам врача, есть его заслуга. Однако осталось маленькая проблема, которую исполнительница хочет решить. Это пышная грудь.

«Большая грудь ее тяготит. Во-первых, от нее болит спина, а во-вторых, из-за пышных форм Иру все воспринимают как широкую девочку. Не гонитесь за большой грудью: она будет вас старить и расширять», — пояснил пластический хирург в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артистка еще в прошлом году сообщила, что решила вернуть себе естественную грудь. Певица избавилась от имплантов, которые вставила 12 лет назад.

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