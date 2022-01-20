«У артиста нет возраста!»: певица Наталья Штурм поздравила с юбилеем Ирину Аллегрову

Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка РФ Ирина Аллегрова сегодня празднует свой 70-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляршу поздравила певица, писательница Наталья Штурм.

Собеседница подчеркнула, что круглая дата именинницы вызвала у нее неподдельное удивление.

«Честно, я удивилась и глазам не поверила, когда увидела цифру 70 рядом с фамилией Аллегрова. Для меня имя Аллегровой ассоциируется с вечным молодецким задором, озорством, бесшабашностью. Ирина Аллегрова — подтверждение того, что у артиста возраста нет. Есть цифра в паспорте, а возраста нет. И внешне Ирина Александровна тоже не меняется — это какое-то средство Макропулоса. Молодец, браво!» — сообщила певица.

Кроме того, артистка поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес юбилярши.

«Продолжать жить в гармонии, с достоинством и в окружении родных, любимых людей! С днем рождения, Ирина Александровна!» — подытожила артистка.

личный архив Натальи Штурм /

Всенародную любовь Ирине Аллегровой принесли такие хиты, как «Я тебе не верю», «Угонщица», «Младший лейтенант», «С днем рождения», «Императрица», «Привет, Андрей», «Незаконченный роман», «Бабы-стервы», «Свадебные цветы», «Кому какая разница». Помимо эстрады, артистка появлялась и на экране в проектах «Старые песни о главном» и «Неотложка 2».

Ранее актер Виталий Кищенко через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Егора Кончаловского. По словам собеседника, именинник выбирает интересные темы для кино и умеет вдохновить артистов.