Президент Ирана Раиси предрек НАТО развал из-за вмешательства в дела других стран

Москва, 20 января. Существующая линия поведения НАТО приведет к распаду военного блока. Такое мнение выразил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Политик выступал перед депутатами Госдумы. По его словам, Альянс занимается вмешательством в дела других стран. Кроме того, военный блок использует для этого различные предлоги и прикрытия.

«Угрожает независимым государствам, распространяя западную модель … поведение, которое в конечном счете приведет к распаду», — сказал Раиси.

Ранее Эбрахим Раиси во время выступления в Госдуме поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, сотрудничество Москвы и Тегерана в этом вопросе может стать моделью для развития отношений по разным направлениям.