Россия ничего не потеряет, если Соединенные Штаты воплотят свою угрозу ограничить нашу страну в проведении различных операциях с долларом. Экономику России давно пора очистить от американской национальной валюты, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

«Невиданные ранее»

Президент США Джо Байден провел свою первую пресс-конференцию по итогам года нахождения в должности президента. Он осветил ряд важных проблем, в числе которых и мнимое желание России «вторгнуться» на территорию Украины.

По словам американского президента, в случае эскалации ситуации Москва столкнется с «невиданными ранее» санкциями. Среди них, например, запрет на проведение различных операций с долларом.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — заявил Байден.

Вернуться к методам 2014 года

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что Байден, уже израсходовав все способы давления на Россию, решил вернуться к методам 2014 года. Тогда доллар был искусственно надут и взлетел за 100 рублей.

vk.com / Антон Бредихин

«Да только пузырь быстро лопнул. Но все же это намек на то, что пора полностью очистить российскую экономику от долларов и перейти на взаиморасчет с иностранными государствами в национальных валютах», — пояснил Антон Бредихин.

Политолог Владимир Карасев выразил мнение, что Байдену нужно работать на американскую публику. Сейчас он пытается спасти от катастрофы собственную страну. Оттого и возникают подобные заявления, лишенные здравого смысла.

Prt Scr youtube.com / Владимир Карасёв

«Если даже предположить, что США ограничат действие доллара на территории России, то для нас это будет благо. А для США — катастрофа. Кстати, заявление американского президента наверняка огорчило власти Украины. Никакой огневой поддержки у Киева не будет. Только санкции», — заключил Владимир Карасев.

Россия неоднократно опровергала любые заявления о вмешательстве в дела Украины. По словам официальных российских представителей и дипломатов, РФ всегда проводила мирную политику в отношении своих соседей и никогда не имела захватнических планов. Любая информация, которая в последнее время появляется в СМИ, носит исключительно провокационный характер.

При этом Россия гораздо лучше подготовлена к последствиям потенциальных экономических санкций со стороны Запада, чем европейские государства, говорится в материале газеты Financial Times. Как отметили авторы материала, все дело в зависимости стран Европы от поставок энергоносителей со стороны России.