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Песков констатировал «завидное постоянство» в угрозах США против России

  /   Обновлено: 20 января 2022 14:10
Политика
Песков констатировал «завидное постоянство» в угрозах США против России
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 20 января. Угрозы в адрес России, что ей придется заплатить за некие гипотетические действия, звучат ежедневно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о возможных санкциях против Москвы. Американский политик считает, что РФ пока не видела ограничительных мер, подобных тем, которые Вашингтон приготовил в случае обострения ситуации вокруг Украины.

«Заявления с угрозами в адрес России и предупреждением, что России за некие действия гипотетические придется дескать заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно. Они звучат от среднего экспертного уровня до высшего уровня главы государства. Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что подобные заявления никак не способствуют разрядке напряженности в Европе. По его словам, высказывания могут вселить в горячие головы некоторых представителей Украины идею об урегулировании ситуации в Донбассе силовым путем.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал возможный контакт президента России Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, это произойдет после получения ответа на предложения о гарантиях безопасности.

 

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Все новости / Политика / Песков констатировал «завидное постоянство» в угрозах США против России
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