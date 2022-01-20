Президент Польши Анджей Дуда поедет в Китай налаживать контакт с Си Цзиньпином

Президент Польши Анджей Дуда собрался в Пекин на открытие Олимпиады не просто так. Он демонстрирует «независимость» от мнения Вашингтона, бойкотирующего КНР, и хочет наладить отношения с мощной экономической державой на тот случай, если общение с США станет совсем негативным. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее новостные издания сообщили, что глава Польши Анджей Дуда намерен приехать на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Китай, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, невзирая на дипломатическую блокаду КНР со стороны главного партнера Варшавы — США. Дуда сообщил, что хочет поддержать польских спортсменов, а также встретиться с лидером Китая, председателем Компартии Си Цзиньпином. Он добавил, что Польша не заинтересована в том, чтобы критиковать Китай ради соответствия американской политике.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что команда президента Польши Дуды занимает двойственную позицию. Его сторонники — польские консерваторы-националисты, которые всецело поддерживают Запад в противостоянии России, но при этом отвергают западную идеологию.

«Польские консерваторы не приемлют ЛГБТ-принципы, которые им навязывает Брюссель, и не приветствуют беженцев-мигрантов, они совсем не толерантны. В недавнем прошлом было несколько скандалов, когда высокопоставленные польские политики, несколько потеряв контроль над тем, что говорят во время банкетов, начинали публично озвучивать резкие вещи про США и американцев. Они высказывали мысли о том, что Соединенные Штаты — разложившаяся страна как в экономическом, так и в нравственном плане, и Польша не обязана прислуживать тем, кто не может навести порядок у себя дома», — сообщил эксперт.

Политолог заметил, что в силу исторических причин и польского менталитета эти люди плохо относятся и к России. Они готовы оказать помощь Западу в давлении на Москву, но очень критично относятся к Вашингтону и Брюсселю.

«В вопросах идеологии поляки в чем-то похожи на русских. Однако их идеология имеет несколько уродливую форму. К примеру, поляки на полном серьезе мечтают возродить польскую империю, Речь Посполитую, «от моря до моря». Отсюда — необоснованные амбиции и склонность к русофобии. Это — банальная ревность. Польша считает, что она, а не Германия, должна занимать место лидера в Евросоюзе. Поляки считают, что в состав их государства должны входить Белоруссия, Литва, часть России, Молдавии и Украины. Националисты Польши проводят демонстрации против политики Украины, при этом Дуда и президент Украины Зеленский пытаются «дружить» против Москвы», — добавил Журавлев.

Директор Института региональных проблем обратил внимание, что Польша слишком мала, чтобы стать самостоятельным экономическим субъектом. Отношения Польши и США ухудшаются, эта тенденция сохранится, поэтому Китай — единственная страна, на помощь которой поляки рассчитывают, если окончательно поссорятся с Америкой. По словам аналитика, просить поддержки у Москвы после всего недоброго, что с их стороны было сказано и сделано, Варшава не планирует, Индия партнером в противостоянии США выступать не будет, а Пакистан — тем более. Если Дуда и Си Цзиньпин найдут общий язык, по мнению Журавлева, Польша умерит антироссийскую риторику, так как понимает, что главный союзник Пекина — Москва.

Как ранее рассказывал ФАН, в Вашингтоне признали, что антироссийские санкции — «палка о двух концах». Вводя санкции, ущерб получает также та сторона, которая эти меры применяет.