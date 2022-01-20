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Глава Суверенного совета Судана поручил приступить к подготовке всеобщих выборов

  /   Обновлено: 20 января 2022 14:06
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана поручил приступить к подготовке всеобщих выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 20 января. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан поручил руководителям министерств временного правительства приступить к работе по подготовке к проведению всеобщих выборов. Избирательный процесс намечен на июль 2023 года.

Согласно заявлению ведомства, накануне Аль-Бурхан провел заседание исполнительной власти в присутствии первого заместителя Мухаммада Хамдана Дагло (Хамедти). Он проинформировал участников о развитии ситуации в восточноафриканской республике и путях выхода из нынешнего кризиса.

Председатель Суверенного совета заслушал отчеты министров о работе их ведомств за последний период. Политик призвал улучшить условия жизни суданцев и избегать партийной и региональной поляризации, а также противодействовать фальсификациям в СМИ, наносящим ущерб безопасности страны.

Глава министерства информации Насреддин Ахмад Мухаммад после заседания провел пресс-конференцию. По его словам, на встрече подчеркнута необходимость напряженной работы по выводу страны из нынешней печальной реальности. Участники согласились с важностью установления государственного суверенитета до тех пор, пока власть не передадут правительству, избранному путем честных выборов.

Ранее Аль-Бурхан заявил, что власть стремится завершить создание институтов переходного периода и назначить нового премьер-министра. Руководителем кабмина после отставки Абдаллы Хамдока, объявленной в начале января, станет не военный, а гражданский.

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судан аль-бурхан
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