Хирург Хайдаров объяснил, почему Дава не смог накачать кубики

Москва, 20 января. Блогер и телеведущий Давид Манукян (Дава) решился на абдоминопластику по медицинским показаниям, заявил пластический хирург Тимур Хайдаров.

Прошлой зимой бывший избранник телеведущей Ольги Бузовой перенес абдоминопластику — лифтинг нижней части живота. Блогер никак не мог привести себя в форму, даже интенсивные тренировки не помогали накачать «кубики», пояснил Хайдаров.

«Операция была по медицинским показаниям. Ни спортом, ни питанием он бы не исправил ситуацию. Были изменения в подкожно-жировой клетчатке. У него был фиброз: рубцовая и жировая ткань, все это лежало кожно-жировым валиком», — поделился он в интервью для YouTube-канала Super.

Устранить эти последствия можно было только с помощью операции, подытожил хирург. Сейчас артист находится в отличной форме и занят новыми музыкальными проектами, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Дава стал гостем юмористической программы Comedy Club на канале ТНТ. Комики Константин Бутусов и Алексей Кривеня посмеялись над творчеством Манукяна, заявив, что оно рассчитано на слушателей 12 лет. Блогер обиделся на эту шутку и покинул студию.