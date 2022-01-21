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Не бросайтесь в объятия: как эффективно противостоять «Омикрону»
Общество
Не бросайтесь в объятия: как эффективно противостоять «Омикрону»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Клинический иммунолог, профессор, доктор медицинских наук. ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина в разговоре с ФАН перечислила способы, которые безошибочно помогут противостоять новому омикрон-штамму. В качестве профилактики эксперт советует стараться не контактировать с потенциальными носителями вируса.

Вопреки расхожему мифу, Калинина считает, что маски все-таки препятствуют заражению коронавирусом, поэтому их можно и нужно носить дома. Врач дала достаточно очевидную рекомендацию для тех, кто не может изолироваться от общества на время эпидемии.

«Не бросайтесь в объятия к человеку, если знаете, что он болен», посоветовала клинический иммунолог.

Она также прокомментировала мнение, что от омикрон-штамма коронавируса защищены пациенты, которые поставили прививку в конце прошлого года. По словам Натальи, врачам еще предстоит выяснить цикл жизни антител. Однако списывать все беды на новый вирус и пренебрегать профилактикой против ковида не стоит.

«Я думаю, что существуют индивидуальные возможности ответа и сохранения иммунитета. Клетки памяти имеют такую способность, они должны быть в достаточном количестве активизированы. Иммунологи рассчитывают на ноябрь декабрь, потому что нет четкого понимания, сколько хранятся антитела. Однако экспериментов еще не было и утверждать это с уверенностью нельзя. Непонятно, как сохраняются антитела где-то говорят о ревакцинации через полгода, где-то — через год. Опыт набирается, постепенно будем знать. Но списывать любые осложнения на новую мутацию тоже не стоит», сообщила собеседница.

Ранее на Кипре обнаружили гибрид штаммов COVID-19 «Дельта» и «Омикрон». Новая разновидность вируса обладает рядом мутаций, присущих «Омикрону», но отличается от других вариантов наличием 30 мутаций.

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