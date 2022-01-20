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Певец Сосо Павлиашвили объяснил, почему развелся с первой женой

Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили объяснил, почему развелся с первой женой
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 20 января. Известный исполнитель и композитор Сосо Павлиашвили в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» заявил, что его предательство стало причиной расставания с первой супругой Нино Учанейшвили.

По словам музыканта, они познакомились с будущей женой в консерватории. Учанейшвили была пианисткой, а Павлиашвили играл на скрипке. Пара поженилась в 1985 году, а через два года у них появился сын Ливан.

Артист заявил, что всегда пользовался успехом у женщин, и супруге приходилось с этим мириться. Однако в 2003 году Учанейшвили решила — хватит, в итоге они развелись.

«Я предавал Нино. Я это осознаю и прошу у Бога прощение. Как мужчина я это признаю. Был виноват. Огромное количество красивых женщин с теплотой ко мне относились», — поделился Павлиавшили с Корчевниковым.

Сейчас музыкант счастлив в браке с Ириной Патлах, которая подарила ему двух дочерей — Елизавету и Сандру, пишет Teleprogramma.pro. Ранее сообщалось о разводе исполнителя хита «Рюмка водки на столе» Григория Лепса. После новогодних корпоративов артист улетел с друзьями отдыхать в Куршевель.

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брак певец Павлиашвили
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