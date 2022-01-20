В Тегеране пожарные вышли на митинги с требованием повысить заработную плату

Тегеран, 20 января. В столице Ирана более сотни пожарных и членов их семей вышли на акцию протеста перед зданием муниципалитета, требуя улучшения условий жизни. Демонстранты, многие из которых были одеты в рабочую форму, выступили за повышение заработной платы, скандируя: «Мы устали от обещаний и лжи, а не от огня и дыма!».

Участники выразили возмущение низкими пенсиями, перебоями в социальном обеспечении, а также бесхозяйственностью властей и уровнем трудовой дискриминации. Протестующие также потребовали от парламента надлежащим образом обеспечить их жильем, отстранить от должности генерального директора Пожарного управления Тегерана Махида Давари и провести разбирательства в столичной администрации, предоставив прозрачный отчет о ее финансовой деятельности.

تجمع اعتراضی امروز آتشنشانان طبق قراخوان قبلی در مقابل درب اصلی شهرداری تهران با شعار:



آتش‌نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد

مدیر بی‌لیاقت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم#ایران#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/JpdPpjZNed — Niko Omidi (@NikoOmidi) January 19, 2022

Митинг прошел в пятую годовщину трагедии в торговом центре «Пласко», самом высоком здании города. Распространившееся возгорание привело к обрушению многоэтажки и повлекло за собой гибель 16 сотрудников чрезвычайных служб и 4 гражданских лица. Катастрофа произошла, когда спасатели еще не закончили эвакуировать находившихся внутри здания людей. В течение нескольких дней после этого экстренные службы без перерыва продолжали разбор завалов в поисках выживших.

В дальнейшем городские власти подверглись активной критике за неспособность предотвратить катастрофу, поскольку уполномоченные лица знали об аварийном состоянии торгового центра. В то же время они разрешали его эксплуатацию, нарушая тем самым правила безопасности.

После этого рядом с местом катастрофы было построено 20-этажное здание, пять уровней которого находятся под землей. Однако, как сообщил представитель пожарной службы Тегерана Джалал Малеки, сертификацию новый торговый центр до сих пор не прошел. По его словам, владельцы постройки пообещали не открывать ее для посетителей до тех пор, пока не получат одобрение от МЧС.

فیلم دیگری از تجمع اعتراضی امروز #آتشنشانان طبق فراخوان قبلی در مقابل درب اصلی شهرداری تهران#ایران#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/OP7WRQSL7r — ایران آزادی (@iranazadi1395) January 19, 2022

Выступления пожарных продолжили череду протестных акций, которые происходят в Иране с середины прошлого года. Первыми массовые забастовки из-за низкого оклада устроили нефтяники, а позже эстафету приняли и водители автоцистерн, чьи доходы зачастую делали такую работу попросту убыточной.

Позже в стране происходили демонстрации представителей других малооплачиваемых профессий, наиболее значимой из которых стал общенациональный бойкот преподавателей школ и вузов, затронувший почти все крупные города республики. Учителя требовали пересмотра системы ранжирования, наконец принятую властями через десять лет после одобрения. Ее условия работники сферы образования сочли несправедливыми и недостаточными, пообещав продолжить свои выступления, если ситуация не будет исправлена с учетом их запросов.