Адвокат Авраама Руссо поддержал решение суда в деле о похищении певца

Москва, 20 января. Исковое заявление певца Авраама Руссо суд решил приобщить к уголовному делу о его похищении, также исполнителя признали гражданским истцом. Вердикт суда прокомментировал адвокат Андрей Алешкин в беседе с ФАН.

Юрист поддержал решение суда, принятое по исковому заявлению, и назвал его обоснованным, соответствующим материалам дела и фактическим обстоятельствам.

«Считаю его обоснованным, соответствующим материалам дела, фактическим обстоятельствам, и надеюсь на полное удовлетворение в связи с тем, что расследование было достаточно долгим и фактически виновные лица уходят от наказания за давностью привлечения к ответственности», - заявил адвокат в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Ответчиком выступает Заур М., который является племянником бизнесмена Тельмана Исмаилова. Предпринимателя считают заказчиком похищения и покушения на убийство звезды.

Согласно материалам дела, преступление произошло в 2004 году. Через два года случилось покушение на убийство артиста. По обоим случаям были возбуждены уголовные дела.