Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 14:32
14:30
Общество
Оперштаб сообщил о 60 смертях из-за COVID-19 в Петербурге за сутки
14:27
Происшествия
Кубанского тиктокера задержали по подозрению в убийстве и нападениях на полицейских
14:25
Политика
Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля
14:25
Происшествия
Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске
14:23
Происшествия
Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда
14:23
Шоу-бизнес
Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке
14:22
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer против омикрон-штамма COVID-19
14:19
Общество
Максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии выявили в Петербурге за сутки
14:18
Шоу-бизнес
Звездный хирург Хайдаров рассказал о пластической операции Ирины Дубцовой
14:17
Политика
Президент Ирана Раиси предрек НАТО развал из-за вмешательства в дела других стран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Адвокат Авраама Руссо поддержал решение суда в деле о похищении певца

  /   Обновлено: 20 января 2022 13:57
Общество
Адвокат Авраама Руссо поддержал решение суда в деле о похищении певца
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 20 января. Исковое заявление певца Авраама Руссо суд решил приобщить к уголовному делу о его похищении, также исполнителя признали гражданским истцом. Вердикт суда прокомментировал адвокат Андрей Алешкин в беседе с ФАН.

Юрист поддержал решение суда, принятое по исковому заявлению, и назвал его обоснованным, соответствующим материалам дела и фактическим обстоятельствам.

«Считаю его обоснованным, соответствующим материалам дела, фактическим обстоятельствам, и надеюсь на полное удовлетворение в связи с тем, что расследование было достаточно долгим и фактически виновные лица уходят от наказания за давностью привлечения к ответственности», - заявил адвокат в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Ответчиком выступает Заур М., который является племянником бизнесмена Тельмана Исмаилова. Предпринимателя считают заказчиком похищения и покушения на убийство звезды.

Согласно материалам дела, преступление произошло в 2004 году. Через два года случилось покушение на убийство артиста. По обоим случаям были возбуждены уголовные дела.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Адвокат Авраама Руссо поддержал решение суда в деле о похищении певца
уголовное дело авраам руссо алешкин
Комментировать