Полноценная жизнь, инвалидность, смерть: почему нельзя медлить с помощью после инсульта

Инсульт относится к острым нарушениям мозгового кровообращения и является одним из самых распространенных диагнозов современности. Коварное заболевание зачастую делит путь человека на до и после, а то и вовсе лишает его жизни. Как распознать инсульт и какая категория граждан наиболее подвержена этому заболеванию, в разговоре с ФАН рассказал невролог клиники Hadassah Medical Moscow, кандидат медицинских наук Натан Давидов.

По словам специалиста, выделяют два вида инсульта: ишемический и геморрагический. Первый возникает вследствие закупорки сосудов мозга, обычно тромб закрывает просвет сосуда, из-за этого нарушается приток крови к мозговой ткани. Геморрагический инсульт происходит из-за разрыва сосуда и кровоизлияния в мозг.

«Если у человека возникает острое нарушение мозгового кровообращения, которое выражается в слабости, нарушении речи, асимметрии лица, то необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы врач диагностировал у пациента эти изменения. Такого пациента нужно будет экстренно госпитализировать в стационар для диагностики и оказания помощи», — предупредил Давидов.

Самыми частыми причинами инсульта, по его словам, является атеросклероз мозговой артерии и артерий шеи, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, курение, гиперхолестеринемия, малоподвижный образ жизни. Также не стоит забывать и про заболевания сердца, которые могут спровоцировать инсультный удар, такие как: фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия, тромбофилия.

Невролог подчеркнул, что, по статистике, у мужчин инсульт встречается в два раза чаще, чем у женщин. В зоне риска — мужчины в возрасте от 45 до 55 лет. Однако после 65 лет частота возникновения инсульта как у мужчин, так и у женщин, не отличается.

«Профилактика инсульта обязательно включает модификацию образа жизни: контроль давления, отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя, адекватная физическая нагрузка и диета, которая может снизить риск сосудистых заболеваний. Но это все относится больше к первичной профилактике. Если говорить о вторичной, то там может быть даже назначение определенных препаратов, чтобы инсульт не повторился снова», — объяснил невролог.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Самым грозным осложнением инсульта является отек головного мозга. Как пояснил Давидов, когда пациент находится в отделении реанимации и ему проводится ИВЛ, то есть возникает большой риск возникновения пневмонии, тромбоза вен нижних конечностей и инфекционных осложнений. Также в зависимости от размеров очага поражения у пациента могут возникать судорожные приступы.

«При инсульте помощь врачей человеку нужна сразу же при появлении первых признаков: слабость, нарушение речи или асимметрия лица. В этот момент необходимо безотлагательно вызвать скорую помощь или обратиться в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. Чем дольше пациент находится дома и отсутствует помощь, тем больше мозговой ткани гибнет. Если в течение первых 4,5 часа можно провести тромболизис, чтобы растворить тромб, а в течение 6 часов от момента возникновения симптомов его можно достать из сосуда эндоваскулярным методом лечения, то по истечении этого времени пациенту уже тяжело будет помочь», — предупредил невролог.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта. Звезда отечественного кино отметила, что у нее не повреждены ни двигательные, ни интеллектуальные способности, а проблемы с вестибулярным аппаратом поддаются лечению, чем сейчас и занимаются врачи.

