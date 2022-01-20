Захарова: действия НАТО вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры

Москва, 20 января. Военное присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства было усилено, поэтому Россия и Белоруссия были вынуждены принять ответные меры.

Такое заявление сделала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в текущий момент провокаций можно ожидать со стороны Польши, Литвы и Украины.

«Мы разделяем беспокойство белорусских коллег, союзников наращиванием военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Белоруссии. Это все-таки общая граница Союзного государства и, кстати говоря, ОДКБ. Польша, Литва и Украина демонстративно стягивают к границе вооруженных силовиков, военную технику, строят инфраструктуру», — указала дипломат.

По ее словам, Россия и Белоруссия были вынуждены реагировать на подобные действия. Москва и Минск решили чаще проводить учения и совместное патрулирование воздушного пространства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил об опасном наращивании количества военных на приграничных территориях в соседних странах, передает Infox.ru. В свою очередь Захарова предрекла рост востребованности ОДКБ на фоне глобальной нестабильности.