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Ольга Бузова презентовала новый трек в день рождения

Шоу-бизнес
Ольга Бузова презентовала новый трек в день рождения
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 января. Бывшая звезда скандального реалити «Дом-2» Ольга Бузова презентовала новую песню в свой день рождения. Композиция получила название «Не буди во мне зверя».

Исполнительница по традиции представила поклонникам новую песню и попросила послушать ее. По словам артистки, это станет для нее настоящим подарком в день рождения.

«С трепетом и приятным волнением представляю вам новую себя и свой новый трек «Не буди во мне зверя». Не буди во мне зверя, а не то твоя киска станет пантерой», — написала на своей странице в Instagram знаменитость.

Композиция, как отметила Бузова, есть на всех цифровых площадках. Она надеется, что фанаты поддержат ее, послушав трек целиком, пишет Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова празднует день рождения 20 января. Ей исполнилось 36 лет. Астролог Евгения Ноздрачева проанализировала путь ведущей к успеху и объяснила влияние даты рождения на карьеру звезды. Она отметила, что Бузова — трудяга.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова презентовала новый трек в день рождения
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