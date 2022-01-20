Стефани Уильямс потребовала от парламента Ливии не формировать новое правительство

Триполи, 20 января. Специальный советник Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс призвала Палату представителей страны сосредоточиться на проведении всеобщих выборов, а не заниматься формированием еще одного временного переходного правительства.
В интервью агентству Sputnik она заявила, что законодательный орган должен отказаться от инициативы создать новый кабмин, независимо от того, является ли этот вопрос прерогативой парламента или нет. По ее словам, в полномочия депутатов входит смена исполнительной власти, но при определенных условиях и кворуме.
Американский дипломат отметила, что необходимо дать ливийскому народу возможность избрать демократическим путем суверенное правительство, которое сможет объединить государственные учреждения североафриканской страны.
Призыв озвучен через два дня после того, как спикер парламента Агила Салех объявил об истечении срока полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Мандат завершился в день несостоявшихся общенациональных выборов — 24 декабря 2021 года.
Во вторник, 18 января, Стефани Уильямс встретилась в Москве с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. Российская сторона подчеркнула недопустимость вмешательства в дела государства и навязывания ливийским гражданам готовых решений извне. Американке указали, что ее деятельность дестабилизирует обстановку и способствует разжиганию вооруженного конфликта на территории страны. Также ей вменили лоббирование интересов ПНЕ.
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что усилия спецсоветника генсека ООН направлены на то, чтобы продлить период неопределенности в Ливии. Завершение политического урегулирования угрожает сделкам западных нефтяных компаний, заключенных в период нестабильности.