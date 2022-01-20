Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 14:32
14:30
Общество
Оперштаб сообщил о 60 смертях из-за COVID-19 в Петербурге за сутки
14:27
Происшествия
Кубанского тиктокера задержали по подозрению в убийстве и нападениях на полицейских
14:25
Политика
Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля
14:25
Происшествия
Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске
14:23
Происшествия
Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда
14:23
Шоу-бизнес
Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке
14:22
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer против омикрон-штамма COVID-19
14:19
Общество
Максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии выявили в Петербурге за сутки
14:18
Шоу-бизнес
Звездный хирург Хайдаров рассказал о пластической операции Ирины Дубцовой
14:17
Политика
Президент Ирана Раиси предрек НАТО развал из-за вмешательства в дела других стран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стефани Уильямс потребовала от парламента Ливии не формировать новое правительство

Весь мир
Стефани Уильямс потребовала от парламента Ливии не формировать новое правительство
Global Look Press  /  Khaled Nasraoui/dpa

Триполи, 20 января. Специальный советник Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс призвала Палату представителей страны сосредоточиться на проведении всеобщих выборов, а не заниматься формированием еще одного временного переходного правительства.

В интервью агентству Sputnik она заявила, что законодательный орган должен отказаться от инициативы создать новый кабмин, независимо от того, является ли этот вопрос прерогативой парламента или нет. По ее словам, в полномочия депутатов входит смена исполнительной власти, но при определенных условиях и кворуме.

Американский дипломат отметила, что необходимо дать ливийскому народу возможность избрать демократическим путем суверенное правительство, которое сможет объединить государственные учреждения североафриканской страны.

Стефани Уильямс потребовала от парламента Ливии не формировать новое правительство
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Призыв озвучен через два дня после того, как спикер парламента Агила Салех объявил об истечении срока полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Мандат завершился в день несостоявшихся общенациональных выборов — 24 декабря 2021 года.

Во вторник, 18 января, Стефани Уильямс встретилась в Москве с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. Российская сторона подчеркнула недопустимость вмешательства в дела государства и навязывания ливийским гражданам готовых решений извне. Американке указали, что ее деятельность дестабилизирует обстановку и способствует разжиганию вооруженного конфликта на территории страны. Также ей вменили лоббирование интересов ПНЕ.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что усилия спецсоветника генсека ООН направлены на то, чтобы продлить период неопределенности в Ливии. Завершение политического урегулирования угрожает сделкам западных нефтяных компаний, заключенных в период нестабильности.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Стефани Уильямс потребовала от парламента Ливии не формировать новое правительство
ливия уильямс палата представителей
Комментировать