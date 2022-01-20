Стефани Уильямс потребовала от парламента Ливии не формировать новое правительство

Триполи, 20 января. Специальный советник Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс призвала Палату представителей страны сосредоточиться на проведении всеобщих выборов, а не заниматься формированием еще одного временного переходного правительства.

В интервью агентству Sputnik она заявила, что законодательный орган должен отказаться от инициативы создать новый кабмин, независимо от того, является ли этот вопрос прерогативой парламента или нет. По ее словам, в полномочия депутатов входит смена исполнительной власти, но при определенных условиях и кворуме.

Американский дипломат отметила, что необходимо дать ливийскому народу возможность избрать демократическим путем суверенное правительство, которое сможет объединить государственные учреждения североафриканской страны.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Призыв озвучен через два дня после того, как спикер парламента Агила Салех объявил об истечении срока полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Мандат завершился в день несостоявшихся общенациональных выборов — 24 декабря 2021 года.

Во вторник, 18 января, Стефани Уильямс встретилась в Москве с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. Российская сторона подчеркнула недопустимость вмешательства в дела государства и навязывания ливийским гражданам готовых решений извне. Американке указали, что ее деятельность дестабилизирует обстановку и способствует разжиганию вооруженного конфликта на территории страны. Также ей вменили лоббирование интересов ПНЕ.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что усилия спецсоветника генсека ООН направлены на то, чтобы продлить период неопределенности в Ливии. Завершение политического урегулирования угрожает сделкам западных нефтяных компаний, заключенных в период нестабильности.