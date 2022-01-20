Житель Дзержинска открыл огонь из ружья во дворе жилого дома

Нижний Новгород, 20 января. Житель Дзержинска в Крещенскую ночь устроил стрельбу возле жилого дома. Видео с места происшествия опубликовал городской информационный портал «Дзержинское время» в соцсети «ВКонтакте».

По информации автора поста, инцидент произошел на улице Буденного. На кадрах — двое мужчин, прогуливаются по дворовой территории, один из них держит в руках ружье. Пока невооруженный горожанин открывал дверь в подъезд, его товарищ начал стрелять.

Звуки выстрелов в 04:00 всполошили весь дом. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по области, о громких хлопках в полицию сообщил один из местных жителей.

«Полицейскими был установлен и опрошен 37-летний местный житель, который, находясь на улице, произвел три выстрела из ружья в воздух. В результате инцидента никто не пострадал. Оружие было зарегистрировано в установленном порядке», — сообщили журналистам в ведомстве.

После стрельбы полицейские организовали проверку.

Ранее ФАН писал о стрельбе в центре Москвы. Мужчина открыл огонь возле одного из кафе города.