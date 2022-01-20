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Покинувший пост советника Офиса президента Украины Арестович попал в базу «Миротворца»

Политика
Покинувший пост советника Офиса президента Украины Арестович попал в базу «Миротворца»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Киев, 20 января. Объявивший об увольнении с должности внештатного советника главы офиса украинского лидера Алексей Арестович попал на сайт «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

До этого политик в интервью журналистам сообщил об увольнении с занимаемых должностей, в частности с поста советника офиса президента и помощника спикера киевской делегации в трехсторонней контактной группе.

Националистический сайт «Миротворец» обозначил Арестовича в качестве «профессионального провокатора».

«Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления», — сказано на сайте, где разместили анкету политика.

Алексей Арестович ранее заявил, что украинцы «придумали» Российскую империю и Советский Союз.

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украина миротворец арестович
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