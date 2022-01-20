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Легендарный музыкант Марти Робертс умер в 89 лет

  /   Обновлено: 20 января 2022 13:24
Общество
Легендарный музыкант Марти Робертс умер в 89 лет
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Лос-Анджелес, 20 января. Барабанщик и контрабасист проекта Marty & Elayne скончался на 90-м году жизни. Причиной смерти стал рак.

Дочь музыканта Хали, Робертс сообщила, что отец ушел из жизни в ее доме. Марти Робертс родился в 1932-м в Нью-Йорке. Со своей женой Элейн он познакомился в Лос-Анджелесе в 70-х. Пара выступала в разных залах города, в одном из которых их и увидел владелец «Дрездена».

Отмечается, что Marty & Elayne были любимчиками Синатры, Фли, Николаса Кейджа, Джулии Робертс, Дэвида Линча и Тома Петти.

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смерть музыкант барабанщик Марти Робертс
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