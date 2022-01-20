Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 14:31
14:27
Происшествия
Кубанского тиктокера задержали по подозрению в убийстве и нападениях на полицейских
14:25
Политика
Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля
14:25
Происшествия
Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске
14:23
Происшествия
Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда
14:23
Шоу-бизнес
Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке
14:22
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer против омикрон-штамма COVID-19
14:19
Общество
Максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии выявили в Петербурге за сутки
14:18
Шоу-бизнес
Звездный хирург Хайдаров рассказал о пластической операции Ирины Дубцовой
14:17
Политика
Президент Ирана Раиси предрек НАТО развал из-за вмешательства в дела других стран
14:12
Происшествия
В Петербурге следователи попросили о заочном аресте предполагаемого убийцы певца Талькова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актриса Татьяна Кравченко пообещала накормить минским салом пол-Москвы

Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Кравченко пообещала накормить минским салом пол-Москвы
instagram.com  /  @tat_kravchenko

Москва, 20 января. Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко с гастролями посетила столицу Белоруссии. В рамках рабочей поездки народная артистка посетила знаменитый минский рынок Комаровка, где основательно закупилась местным салом.

Знаменитость выступила перед белорусскими зрителями в спектакле «Сирена и Виктория». В свободное от репетиций время она наведалась на легендарную Комаровку. Чтобы остаться незамеченной, актриса повязала на голову платок. Однако он не помешал местным жителям узнать исполнительницу огромного множества ролей в советских и российских картинах. Небольшой ролик с запечатленной на кадрах Кравченко появился в аккаунте рынка в Instagram.

Актриса Татьяна Кравченко пообещала накормить минским салом пол-Москвы
Prt Scr instagram.com / @komarovka.by

«В великий, мой любимый праздник, Крещение Господне, я приехала к вам в Минск. А тут у вас такой рынок, что мы, конечно, не могли обойти его стороной. Так что уже пол-Москвы будет с белорусским салом!» — пообещала на видео знаменитость.

Особую популярность актрисе принесла исполненная ею роль Валентины Будько во всех сезонах многоэпизодной комедийной ленты «Сваты». Сериал завершился седьмым сезоном, который был представлен в минувшем декабре. Вскоре после его выхода авторы проекта признались, что им пришлось несколько раз перекраивать сценарий окончания любимой многими зрителями истории.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Татьяна Кравченко пообещала накормить минским салом пол-Москвы
москва минск кравченко
Комментировать