Актриса Татьяна Кравченко пообещала накормить минским салом пол-Москвы

Москва, 20 января. Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко с гастролями посетила столицу Белоруссии. В рамках рабочей поездки народная артистка посетила знаменитый минский рынок Комаровка, где основательно закупилась местным салом.

Знаменитость выступила перед белорусскими зрителями в спектакле «Сирена и Виктория». В свободное от репетиций время она наведалась на легендарную Комаровку. Чтобы остаться незамеченной, актриса повязала на голову платок. Однако он не помешал местным жителям узнать исполнительницу огромного множества ролей в советских и российских картинах. Небольшой ролик с запечатленной на кадрах Кравченко появился в аккаунте рынка в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @komarovka.by

«В великий, мой любимый праздник, Крещение Господне, я приехала к вам в Минск. А тут у вас такой рынок, что мы, конечно, не могли обойти его стороной. Так что уже пол-Москвы будет с белорусским салом!» — пообещала на видео знаменитость.

Особую популярность актрисе принесла исполненная ею роль Валентины Будько во всех сезонах многоэпизодной комедийной ленты «Сваты». Сериал завершился седьмым сезоном, который был представлен в минувшем декабре. Вскоре после его выхода авторы проекта признались, что им пришлось несколько раз перекраивать сценарий окончания любимой многими зрителями истории.