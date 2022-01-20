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Криминального тиктокера задержали в Краснодаре по подозрению в убийстве и насилии над полицейскими

  /   Обновлено: 20 января 2022 14:17
Происшествия
Криминального тиктокера задержали в Краснодаре по подозрению в убийстве и насилии над полицейскими
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Мужчину, который засветился в вирусном ролике про «любимого зятя», зовут Алексей Щ. Оперативниками он был задержан в сауне «Царские бани» в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Ранее председатель СК России поручал руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования.

44-летнего кубанца обвиняют в убийстве жителя станицы Ахтанизовской в декабре 2020 года, разбойном нападении на него и применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции в Анапе.

«22 декабря 2020 года обвиняемый проник в домовладение пожилого мужчины, проживавшего в одном из домов в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской Темрюкского района, и причинил хозяину дома не менее шести огнестрельных ранений, а также похитил из дома ювелирные украшения, после чего скрылся с места происшествия», — следует из материалов дела.

В СКР по региону также сообщили, что в Анапе в апреле 2021 года мужчина минимум дважды выстрелил в полицейских. Сотрудники МВД получили ранения. При этом обвиняемый скрылся, ему заочно предъявили обвинение, также объявили в международный розыск.

Задержание стало возможным при тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России, краевого управления ФСБ РФ и УУР ГУ МВД России по региону. С обвиняемым уже проведены следственные действия, совсем скоро ему будет избрана мера пресечения.

Ранее ФАН писал, что бывшего начальника инспекции налоговой службы в Муроме признали виновным в совершении ряда должностных преступлений. Он получил срок, не связанный с реальным лишением свободы.

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