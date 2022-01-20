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Американский сенатор Риш: США разрешили союзникам отправлять оружие на Украину

Армия
Американский сенатор Риш: США разрешили союзникам отправлять оружие на Украину
flickr.com/U.S. Department of Defense  /  Staff Sgt. Ezekiel R. Kitandwe, U.S. Marine Corps/Released

Москва, 20 января. Соединенные Штаты дали своим союзникам разрешение на поставки вооружений на Украину. Об этом заявил американский сенатор Джим Риш.

По его словам, Вашингтон решил пойти на встречу странам, которые попросили США освободить их от лицензионных ограничений на отправку оружия Киеву. Среди таких государств, по данным газеты Politico, называются Латвия, Литва и Эстония. Они хотели передать Украине противотанковые и противовоздушные средства, но для этого им необходимо разрешение производителя и экспортера оружия.

«Пара наших союзников запросила об освобождении от своих лицензий, чтобы они могли осуществить поставки. Я так понимаю, что это было сделано, и будь благословенна Великобритания за то, что она делает то, что делает», — указал Риш.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Британия направила в Киев не менее шести военно-транспортных самолетов с вооружением. Также Infox.ru передавал, что США передали Украине списанное военно-морское оборудование.

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украина сша вооружение
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